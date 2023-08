Frostige Grüße Minus 18,3 Grad: Heute Nacht war die bisher kälteste Nacht des Winters in der Steiermark Steiermark - Die Nacht von Montag auf Dienstag war bisher in den weitesten Teilen der Steiermark die kälteste Nacht des Winters. Laut der GeoSphere Austria lagen die lagen die Tiefstwerte der Steiermark mit minus 18,3 Grad in Mariazell. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) © 5min

In der Nacht von Montag auf Dienstag zog der Frost über das Land Steiermark. In den meisten Teilen der Steiermark konnten die Tiefstwerte des bisherigen Winters gemessen werden.

Frostige Temperaturen: Bis zu minus 18,3 Grad

In Mariazell wurden Temperaturen von minus 18,3 Grad gemessen. Dort war es somit in der Steiermark am kältesten. In Bad Mitterndorf hatte es minus 15,5 Grad und in der Süd-Ost-Steiermark minus 7,4 Grad. Auch in diesen Teilen war die Nacht von Montag auf Dienstag die Kälteste des bisherigen Winters. In der Stadt Graz konnten Tiefstwerte von minus 7,7 Grad gemessen werden. Auch hier bestätigt sich die kälteste Nacht, berichtet die GeoSphere Austria.