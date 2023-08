Dankes- und Anerkennungskurkunde erhalten International erfolg­reich: Zwei Kärntner­innen als Ausnahme­musikerinnen Klagenfurt - Am Montag, den 6. Februar, bekamen zwei international erfolgreiche Musikerinnen, Pia Majeric (Querflötistin) und Carolin Anna Pichler (Komponistin), eine Dankes- und Anerkennungskurkunde des Landes. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) V. l. n. r.: Rektor Roland Streiner, Preisträgerinnen Pia Majeric und Carolin Anna Pichler und Landeshauptmann Peter Kaiser. © LPD / Peter Just

“Wir haben mit der Gustav Mahler Privatuni den tertiären Bildungssektor in Kärnten gestärkt und wesentlich bereichert. Die Absolventen sind der beste Beweis dafür, dass wir mit der Errichtung der Uni den richtigen Schritt gesetzt haben”, meinte Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Übergabe der Anerkennungsurkunden an Pia Majeric und Carolin Anna Pichler. “Sie sind ein Beleg dafür, dass Musik keine Grenzen kennt, zu verbinden vermag und dass die eigene Leistungsbereitschaft jegliche Grenzen überwinden lässt”, so Kaiser.

Gold und Bronze für Ausnahmekünstlerinnen

Majeric erspielte beim internationalen Beethoven-Wettbewerb auf ihrer Querflöte Gold und erhielt zusätzlich den Sonderpreis für ihre exzellente Technik. Die 22-Jährige absolviert das Bachelorstudium an der Gustav-Mahler Privat Uni in musikalischer Aufführungskunst und in Gesangspädagogik. Beim internationalen Caneres-Wettbewerb belegte Pichler mit ihrer Komposition “Dualität in Bewegung” den dritten Platz. Die Jury bezeichnete das Werk der 27-Jährigen als „bezauberndes Stück“. Sie studiert seit fünf Jahren beim Kärntner Komponisten, Musiker und Lehrer Thomas Modrej Tonsatz und Komposition.