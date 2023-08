Schulsportgütesiegel in Gold an: VS 4 Klagenfurt – Annabichl, VS Velden, VS Seeboden, VS Jakling, VS Ludmannsdorf/Ljudska šola Bilčovs, VS 1 - Klagenfurt, VS Weißenstein, VS 12 - Klagenfurt, VS Bleiburg, Sport MS St. Stefan, BRG/BORG Klagenfurt mit Modellversuch Mittelschule, MS St. Andrä, MS St. Gertraud, MS 5 Klagenfurt-Wölfnitz, MS Bleiburg, MS Radenthein, MS Moosburg, MS Völkermarkt, MS Arnoldstein, MS Lavamünd, MS Weitensfeld, Bundesrealgymnasium Spittal/Drau, BG Tanzenberg, BG/BRG Lerchenfeld, BHAK/BHAS Wolfsberg

Schulsportgütesiegel in Silber an: FBS Völkermarkt, VS Bodensdorf, VS St. Ulrich, VS Steindorf, VS Tainach, VS Kühnsdorf, VS St. Margarethen ob Töllerberg, VS Sittersdorf, VS Micheldorf, VS Millstatt, VS Althofen, VS St. Michael im Lavanttal, VS St. Marein, MS Althofen, Praxismittelschule der Pädagogischen Hochschule in Kärnten, MS Nockberge, MS Straßburg, Ski-Mittelschule Feistritz/Drau, MS Bad St. Leonhard, MS Kühnsdorf, HBLA St. Veit/Glan, BHAK/BHAS Feldkirchen

Schulsportgütesiegel in Bronze an: VS Hüttenberg, VS Meiselding, VS Fresach, VS St. Paul im Lavanttal, VS Tainach, VS 1 – St. Veit/Glan, MS 6 Klagenfurt – St. Peter, MS Finkenstein, Öffentliches Stiftsgymnasium St. Paul