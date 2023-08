Traurig!

Diesen Winter kein Eislaufen mehr auf dem Lendkanal und am Silbersee

Klagenfurt / Kärnten - Wie der Eislaufverein Wörthersee auf seiner Website bekanntgibt, wird ein Eislaufen am Hörzendorfersee, am Längsee und am Lendkanal diesen Winter nicht möglich sein. Zudem ergänzt die Stadt Villach noch, dass auch am Silbersee keine Chance mehr auf einen Eislaufbetrieb sein wird.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (94 Wörter)