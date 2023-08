Vom Reisemagazin "Condé Nast Traveller" Klagenfurt in Top 10 der billigsten und schönsten europäischen Städte Klagenfurt - Was hat Klagenfurt mit Lissabon, Athen und Riga gemeinsam? All diese vier Städte haben es in die Top 10 der Bucket-Liste des Reisemagazins "Condé Nast Traveller" (CN-Traveller) geschafft. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (123 Wörter) © Bettina Nikolic

Der “Condé Nast Traveller” (CN-Traveller) hat Klagenfurt in seine Top 10 der “cheapest, nicest European cities to add to your bucket list”, also der billigsten und schönsten europäischen Städte, die man unbedingt besuchen sollte, gesetzt. Klagenfurt wird im Artikel des Reisemagazins als eine der leistbarsten, österreichischen Städte bezeichnet.

Flugticket billiger als “One-Way-Train-Ticket”

Zudem sei es “spektakulär gelegen”, am östlichen Ende des Wörthersees, was die Stadt zu einem sehr szenischen und tollen Setting macht. Außerdem – ein weiterer Benefit scheinbar – sei ein Flugticket aus Großbritannien von Klagenfurt billiger als ein “One-Way-Ticket” mit dem Zug von London nach Birmingham. Unter den Top 10 finden sich mit Lissabon, Athen, Riga und Izmir übrigens auch einige ganz große Namen.