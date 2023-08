Menschen in Not VinziNest sucht Ehren­amtliche: So muss niemand frieren Graz - Eine Nacht im Freien kann bei den derzeitig vorherrschenden niedrigen Temperaturen lebensbedrohlich werden. In den Einrichtungen der VinziWerke sind noch genügend Betten für Menschen in Not frei. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) Pfarrer Wolfgang Pucher ist Gründer des VinzoDorf in Graz © VinziWerke

„In Graz befinden wir uns in der glücklichen Lage, dass niemand im Freien übernachten muss, wenn er es nicht möchte. Bei extrem niedrigen Temperaturen, wie sie die aktuelle Kältewelle mit sich bringt, kann ein warmes Bett in einer Notschlafstelle Leben retten. Deshalb halten wir vor allem im Winter Notbetten bereit, damit wir niemanden abweisen müssen, der vor unserer Tür steht“, unterstreicht Amrita Böker, Koordinatorin der VinziWerke.

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

Den lückenlosen Betrieb von vier Notschlafstellen und zwei Dauerherbergen können die VinziWerke nur durch das Engagement von zahlreichen Ehrenamtlichen bewerkstelligen. Rund 600 Alltagsheld übernehmen tagtäglich Dienste in den steirischen Einrichtungen. Im vergangenen Jahr haben sie 57.500 Stunden ihrer Zeit hergeschenkt, um für Menschen in Not da zu sein. Doch nun sind das VinziNest mit 80 Betten für Männer und das VinziSchutz mit 24 Plätzen für Frauen selbst in Not geraten: Um den Betrieb weiter aufrecht halten zu können, werden dringend Ehrenamtliche gesucht, die Nachmittags-, Nacht- und Wochenenddienste übernehmen.