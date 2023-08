Juhuuu! Endlich Ferien: Feier mit bei der legendären School is out Party im JUMP DOME Klagenfurt - JEDER kann springen! lautet das Motto am 10. Februar im JUMP DOME Klagenfurt. Anlässlich des Starts der Semesterferien feiert das gesamte Team gemeinsam mit euch die School is out Party. Die perfekte Möglichkeit, um den ganzen Schulstress mal so richtig loszuwerden. Also kommt vorbei und tobt euch aus! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (357 Wörter) Werbung © Jump Dome

Wer springt höher, wer ist stärker und wer schafft den Ninja Parcours schneller? Losgelöst vom Boden zwischen Freunden und Familie neue Moves entwickeln, den Gleichgewichtssinn schulen und die Körperspannung trainieren – im JUMP DOME Klagenfurt können sich Groß und Klein, Alt und Jung sowie Anfänger und Fortgeschrittene auf 2.000 Quadratmetern in dem innovativen Indoor-Freizeitpark auf verschiedensten Jump-Attraktionen auspowern und erproben.

Grenzenloser Spaß ist hier garantiert! © Jump Dome

School is out Party!

Den Ferienstart lässt sich das Team des JUMP DOMES Klagenfurt natürlich nicht entgehen. Am 10. Februar feiert die Crew mit all seinen Gästen die legendäre School is out Party. Zu diesem Anlass bekommt jeder 30 Gratis-Sprungminuten zu seinem Eintrittsticket geschenkt. Das kann doch nur ein perfekter und actionreicher Ferienbeginn in Kärnten’s spannendsten Trampolinpark werden!

Endlich Ferien! © Jump Dome

Für jeden was dabei!

Spaß für alle: Das garantieren die JUMP DOME-Betreiber durch eine breite Palette an Attraktionen. Der Kid´s Playground für Kinder von 0 bis 8 Jahren bietet einen Softplay-Bereich, eine Rutsche und einen Kinder-Parcours für abwechslungsreichen Spielspaß für die Kleinsten. In der Freejump Area laden verschiedene Trampoline 365 Tage im Jahr zum Springen ein und im Ninja Warrior Bereich kommen Kinder und Erwachsene voll auf ihre Kosten. Wenn du großen Wert auf die Schulung deines Gleichgewichts legst, dann komm in die Balance Area. Doch das ist noch lange nicht alles! Hier findest du alle weiteren Attraktionen.

Spaß für alle von 0-99 Jahren! © Jump Dome

Das JUMP DOME hat viel zu bieten!

Für die Besucher des JUMP DOME Klagenfurt stehen zahlreiche gratis Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Jetzt heißt es nur noch Sportkleidung einpacken. Die hochwertigen rutschfesten Sprungsocken, die für die Nutzung der Attraktionen verpflichtend sind, kannst du am besten bei deiner Online-Buchung erwerben oder bei deinem ersten Besuch im JUMP DOME Klagenfurt gleich an der Kassa. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Wir haben einen Gastronomiebereich, wo du nach Belieben einen Slushy, gekühlte Getränke, Kaffee, Donuts, Muffins bis hin zu Pizza und heißem Baguette genießen kannst. Die Ticketbuchung ist ebenfalls online möglich und mit der Kärnten Card kannst du dir zweimal in der Saison je 1 Stunde Sprungzeit gratis sichern.