"Ossiachersee-Strecke"

110 Millionen Euro für Ausbau und Moder­nisierung von S2-Bahnstrecke

Kärnten - Landesrat Sebastian Schuschnig präsentiert in der Landesregierung den Zeitplan für das weitere Bahn-Investitionspaket: 110 Millionen sollen bis 2030 in die Bahnstrecke am Ossiacher See fließen, womit eine Grundlage für weitere Taktverdichtungen gelegt ist.

von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter)