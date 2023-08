Kununu Top Company 2023 Pankl Racing Systems wurde als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet Steiermark - Jedes Jahr verleiht die Bewertungsplattform „kununu“ die Auszeichnung „Top Company“ an Unternehmen, die überdurchschnittlich gute Bewertungen von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter erhalten. Die strengen Kriterien hat für dieses Jahr auch Pankl Racing Systems erfüllt und darf sich über die Ehrung zur „Top Company 2023“ freuen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) Neue Mitarbeiter Kampagne der Pankl Racing Systems AG © Pankl Racing Systems

Seit mehr als 35 Jahren gilt Pankl als einer der führenden Arbeitgeber in der Region. Aus einer Garage wurde ein Weltmarktführer von Fahrwerks- und Antriebskomponenten für die Motorsport-, High-Performance- und Luftfahrtindustrie. Mittlerweile beschäftigt der Konzern mehr als 2.300 Mitarbeiter, 1.800 davon in der Steiermark. Um auch künftig als Unternehmen zu wachsen, baut Pankl nicht nur die Fertigungen in Kapfenberg und Bruck/Mur aus, sondern schafft durch erstklassige Benefits viele Karrieremöglichkeiten und Wohlfühlatmosphäre, dass sich die Mitarbeiter im Unternehmen wohlfühlen.

60 verschiedene Jobs

Mehr als 60 verschiedene Jobs findet man an den Standorten in Kapfenberg und Bruck/Mur. Dort wird täglich geforscht, entwickelt, produziert, getestet, analysiert und noch vieles mehr. So vielfältig, wie die Aufgaben im Betrieb sind, so unterschiedlich sind die Menschen, die im Unternehmen arbeiten.