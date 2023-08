Mit den Intensivkursen in den Frühling Freiheit auf zwei Rädern mit der Fahrschule Gabriel! Villach - In der Fahrschule Gabriel machst du nicht nur schnell und sicher deinen Führerschein - deine Fahrkenntnisse kannst du gleich im ÖAMTC-Mobilitätspark in Villach testen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter) Werbung Die Fahrschule Gabriel macht dich im ÖAMTC-Mobilitätspark fit für die Straße. © 5min

Mopedkurs in nur 2 Tagen absolvieren!

Bis zum Frühling ist es nicht mehr weit und spätestens zu Ostern bekommt man wieder richtig Lust, auf zwei Rädern durch die Gegend zu cruisen. Damit auch du mobil wirst, bist du bei der Fahrschule Gabriel genau an der richtigen Adresse. Nutze jetzt die Ferienzeit: Im 2-Tages-Intensivkurs hast du die Gelegenheit, die Mopedtheorie zu absolvieren: Schon am 13. Feber (Semesterferien) oder am 3. April (Osterferien) geht´s los! Melde dich jetzt an! Und das Beste: Im Top-Mobilitätspark des ÖAMTC in Warmbad-Villach kannst du dich bestens auf die Fahrt im Straßenverkehr vorbereiten. Die Profis der Fahrschule Gabriel stehen dir mit Rat und Tat zur Seite!

Zwei Tage Theorie und du hast den Mopedschein schon fast in der Tasche! © Fahrschule Gabriel

B-Schein: Intensivkurse in 8 oder 10 Tagen!

Und für all jene, die den B-Führerschein bald in der Hand halten wollen: Am Freitag, dem 31. März, startet der 8-Tage-Oster-Intensivkurs. Damit hast du vormittags in nur 8 Tagen die gesamte Theorie zum Führerschein geschafft! Für diejenigen, die lieber am Abend lernen: Am 13. März startet auch der 10-tägige Abend-Intensivkurs, für den ihr euch noch rasch anmelden könnt! Mit der Fahrschule Gabriel kommst du nicht nur schnell, sondern auch sicher an dein Ziel.

Nutze die Osterferien: In nur 8 Vormittagen kommst auch du rasch zum B-Führerschein! © Fahrschule Gabriel

Der nächste Frühling kommt bestimmt!

Bei Günter Roth und Team bekommst du den besten Service zum besten Preis. Steig ein in die topaktuelle Fahrzeugflotte der Fahrschule Gabriel und fahr dem Erfolg entgegen. Zusätzlich wird dir das sichere Fahrgefühl der Extraklasse mit der VW Golf R-Line in sportlicher Ausstattung, dem Cabrio, der brandneuen Kawasaki Z 900 und den stylischen Mopeds garantiert gefallen. Wissenswert: Die klimaaktive Fahrschule Gabriel setzt sich für Nachhaltigkeit ein. In speziellen Kursen lernst du zudem mit eigenen SpritspartrainerInnen, wie du am effektivsten Treibstoff sparst, so auch länger fährst und dabei noch die Umwelt schonst. Melde dich jetzt bei den Profis an!

Die brandneuen Kawasaki-Modelle sowie die tollen Roller für die Mopedkurse lassen keine Wünsche offen. © Fahrschule Gabriel Hohes Niveau in Technik und Komfort: Die neue Fahrzeugflotte der Fahrschule Gabriel kann sich sehen lassen. © Fahrschule Gabriel