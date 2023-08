Für die Umwelt Eine eigene Quelle für erneuerbare Energien: Solar Carports Kärnten - Sind Solar Carports so effektiv, wie es heißt? Informationen rund um Planung, rechtliche Rahmenbedingungen sowie ökologische Aspekte des Systems. von Carolina Kucher 9 Minuten Lesezeit (1085 Wörter) © pexels

Solar Carports als ökologisch sinnvolle Lösung

Mit steigenden Energiekosten wird die Suche nach einer alternativen Energiequelle immer dringender. Viele Menschen recherchieren nach Möglichkeiten, um eine eigene Energiequelle für erneuerbare Energien zu schaffen und Solar Carports bieten dafür eine ökologisch sinnvolle Option.

Solar Carports sind speziell entwickelte Konstruktionen aus Stahl oder Aluminium, die in der Lage sind, die Sonnenenergie direkt in konventionellen Strom umzuwandeln. Solar Carports wie diese sind vielseitig und können sowohl für private als auch für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Sie können anstelle von normalen Garagen oder auch als Parkplatzüberdachungen verwendet werden, um den Strombedarf des Hauses zu decken und mithilfe moderner Technologie die Sonnenenergie direkt in elektrischen Strom zu transformieren. Darüber hinaus können Solar Carports auch als Parkplätze genutzt werden, um Elektroautos mit sauberer und erneuerbarer Energie direkt wieder aufzuladen.

Solar Carports als wirtschaftliche Investition

Unternehmen sollten darüber nachdenken, ihren Mitarbeitern überdachte Parkplätze mithilfe von Solar Carports anzubieten und die gewonnene Energie direkt in die Produktionsstätten fließen zu lassen und so Energiekosten einsparen. Denn riesige Firmenparkplätze in praller Sonne, können die Kasse klingeln lassen.

Ein Solar Carport ist eine Investition, die sich lohnt. Diese Art von Photovoltaikanlage bietet nicht nur den Vorteil, dass sie den Energieverbrauch des Unternehmens stützen und gleichzeitig CO2-Emissionen reduzieren können, sondern auch den, dass die Fahrzeuge der Mitarbeitenden schattig stehen und besser vor Witterungsbedingungen geschützt sind, die dem Lack schaden können oder Beulen verursachen (Hagel). Außerdem können Unternehmensfahrzeuge oder Mitarbeiterautos auch direkt aufgeladen werden, so sie mit Strom betrieben werden.

Es ist möglich, innerhalb weniger Jahre alle Investitionskosten zu erwirtschaften und danach Gewinn zu machen. Das liegt daran, dass der Strom, der aus dem Solar Carport gewonnen wird, entweder direkt in das Unternehmen oder in das öffentliche Stromnetz fließt und so Einsparungen an Stromkosten oder Zuströme von Zahlungen von Stromanbietern bringt. Auch steuerliche Anreize und Subventionierungsmöglichkeiten für Photovoltaikanlagen tragen zur Rentabilität des Solar Carports bei.

Darüber hinaus bietet der Einsatz von Solarenergie viele weitere Vorteile für Unternehmen und ihr Image. So erzeugen Solar Carports keine schädlichen Abgase oder Emissionen und sorgen für eine bessere Ökobilanz, ohne große Wartungskosten zu erzeugen. Die Anlagen sind sehr robust und langlebig. Sie benötigen normalerweise nur sehr geringe Wartungsarbeiten (Reinigung der Dächer, Kontrolle der Stabilität des Carports, vor allem nach Stürmen). Die Solarzellen sollen mehrere Jahrzehnte halten und Stromspeichergeräte 10 bis 15 Jahre.

Insgesamt kann man also sagen, dass die Investition in einen Solar Carport eine rentable Entscheidung sein kann. Nicht nur ökonomisch profitieren Unternehmen und Haushalte von den Einsparungen an Stromkosten und steuerlichen Anreizen, sondern auch ökologisch profitieren Sie von der Reduzierung schädlicher Abgase und Emissionen sowie dem umweltfreundlichen Charakter dieser Technologie.

Welche Anforderungen müssen beim Bau von Solar Carports beachtet werden?

Der Bau eines Solar Carports ist ein lohnendes Investment und eine ideale Möglichkeit, um Energie zu sparen. Es ist jedoch wichtig, dass bei der Planung und dem Bau des Carports bestimmte Anforderungen beachtet werden. Zunächst ist es wichtig, den richtigen Standort für den Carport zu wählen. Die Standortauswahl ist entscheidend für die optimale Leistung des Carports und sollte daher aufgrund der Sonneneinstrahlung sorgfältig überlegt sein. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, ob in der Stadtplanung eine weitere Bebauung des umliegenden Geländes in Aussicht steht. Es wäre ja schade, wenn eine Fläche später im Schatten eines Wolkenkratzers steht.

Das Fundament des Carports muss an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Da das Fundament den Solar Carport tragen muss, ist es besonders wichtig, dass es stark genug ist und fest im Boden verankert wird, damit die Carports auch Stürmen standhalten. Verwendet werden meist Punktfundamente.

Der Rahmen des Solar Carports sollte robust und wetterbeständig sein und darf keine scharfen Kanten haben, um Verletzungen beim Einstieg oder Aussteigen zu vermeiden.

Solarmodule sollten auf dem Dach des Solar Carports installiert werden. Es ist jedoch unerlässlich, dass die Module vor Beschädigung geschützt sind. Daher muss für den Rahmen ein Material verwendet werden, das Witterungseinflüssen standhält und robust genug ist, um Stöße abzufedern. Als Schutz vor Kratzern oder Beschädigungen der Oberfläche der Module sollten Abstandshalter oder speziell entwickelte Module mit besonderer Oberflächenbeschaffenheit verwendet werden. Ein leichtes Ankippen der Solarmodule bewirkt selbstreinigende Prozesse. So werden Blätter, Vogelkot und Schmutz bei Regen heruntergespült und bedecken nicht die Fläche, die dem Sonnenschein ausgesetzt sein soll.

Des Weiteren müssen alle Komponenten korrekt installiert sein, damit der Solar Carport ordnungsgemäß funktioniert. Die richtige Installation aller Komponenten erfordert Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit Solarmodulen. Es gibt auch speziell entwickelte Montagesysteme für Solarmodule, die einfach zu installieren sind und gleichzeitig eine hohe Sicherheit bieten. Theoretisch lässt sich aus jedem bereits bestehenden Carport ein Solar Carport machen, indem Solarzellen auf das Dach montiert werden.

Solar Carport ins Grundstück einbinden

Ein Carport hat dem Namen nach zwar eine Bestimmung, aber es spricht nichts dagegen, ihn zu erweitern und kleine Sitzflächen anzugliedern, die für Grillfeste oder zum Entspannen geeignet sind. Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder, Rasenmäher oder Müllkübel werden auch gern integriert. Die kann man sogar als abschließbare Bereiche angliedern.

Die Dachfläche eines Carports ließe sich auch gut über einen Pool hinaus erweitern und der Strom für die Beheizung des Pools, die Pumpe oder eine Wellenanlage genutzt werden.

Ob rustikales Bauernhaus oder gläsernes Bürogebäude – jeder Baustil findet seinen passenden Carport und kann damit ein stimmiges Gesamtkonzept umsetzen und trotzdem die Vorteile der modernen Energiegewinnung nutzen. Holz für die Träger und Rahmen der Solarmodule passen zum Bauernhaus und Edelstahl und Glas zum modernen Stil.

Fazit

Der Kauf eines Solarcarports ist eine gute Investition. Zunächst einmal können durch den Einsatz von Solarstrom Energiekosten reduziert. Darüber hinaus bietet der Solarcarport Schutz fürs Fahrzeug vor äußeren Einflüssen wie Regen, Schnee oder Hagel, aber auch vor Diebstahl. Außerdem sorgt er für Schatten, was Autofahrer vor allem im Sommer zu schätzen wissen, wenn der Solar Carport seine Höchstleistungen erbringt.

Die Installation eines Solarcarports relativ einfach und kann oft innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden. Dank der verschiedenen Größen und Formen von Carports können private Verbraucher oder Unternehmen diese nahtlos an das vorhandene Haus oder Grundstück anpassen.