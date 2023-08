Projektauszeichnungen Der „Österreichische Stahl­baupreis“ wird ver­liehen: Fokus auf Können und Kreativität Graz - Bauen mit Stahl ist nachhaltig, effizient und wirtschaftlich. Der Baustoff ermöglicht eine einzigartige Vielfalt an Formen, riesigen Spannweiten und scheinbar schwebende Konstruktionen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (127 Wörter) © jannonivergall/pixabay

Um die Vielseitigkeit und das technische Potenzial des Werkstoffs sowie die Fachkompetenz und Leistungsstärke des österreichischen Stahlbaus aufzuzeigen, schreibt der Österreichische Stahlbauverband im Zweijahresrhythmus den „Österreichischen Stahlbaupreis“ aus.

Können und Kreativität

Die Prämierung der Top-Stahlbauprojekte erfolgt durch eine Fachjury unter dem Vorsitz von Arch. DI Dieter Wallmann: „Es werden sowohl große und kleine Projekte, Hoch- und Ingenieurbauten als auch sichtbare und unsichtbare Stahlkonstruktionen prämiert. Im Mittelpunkt stehen das Können der Stahlbauschaffenden sowie die Gestaltungskraft der Kreativen”.

Preisverleihung in Graz

Die Projekte können noch bis 6. März 2023 auf www.stahlbauverband.at eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind Stahlbauunternehmen, Architektur-, Ingenieur- und Planungsbüros mit Sitz in Österreich. Die Preisverleihung wird am 15. Juni 2023 im Rahmen des Österreichischen Stahlbautages in Graz stattfinden.