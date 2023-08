In der Italienerstraße 13 Neues Mode- und Stoff­geschäft für Villach: Die "Selbst-Mach-Bar" eröffnet morgen Italienerstraße - In der Italienerstraße 13 sperrt am morgigen Mittwoch die "Selbst-Mach-Bar" auf. Sie wird alles rund um Thema Stoffe und Mode bieten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Ursprünglich hat sie nur am Biomarkt ausgestellt, nun erfüllt sie sich ihren Traum vom eigenen Geschäft, wie die Inhaberin der “Selbst-Mach-Bar”, die morgen in der Italienerstraße 13 öffnet, berichtet. Dort wird ab morgen dann alles rund ums Thema “Stoffe” und “Mode” geboten. In der Eröffnungswoche geht es dann Mittwoch bis Freitag jeweils um 9 Uhr los. Am Mittwoch bleibt das Geschäft bis 18 Uhr, an den beiden weiteren Tagen bis 17 Uhr geöffnet.

Freitag könnte sie auch am Markt angetroffen werden

Aber: “Falls es lustig wird, kann es auch länger werden. Für Verpflegung ist jedenfalls gesorgt”, meint die Inhaberin auf Social-Media. Danach hat das Geschäft von Montag bis Mittwoch und jeden ersten Samstag des Monats zwischen 9 und 14 Uhr und Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr. Allerdings hat sie ihre Wurzeln nicht vergessen und könnte am Freitag, bei schönem Wetter, auch am Bio-Markt am Hans-Gasser-Platz und nicht im Geschäft angetroffen werden.