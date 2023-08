In der "New York Times"

"Rassistische Diktatur": Wieso Kärntens Bienen plötzlich inter­national bekannt werden

Kärnten / Stockenboi - Nanu? Was machen Kärntner Bienen in der "New York Times"? Und was haben die Bienen hierzulande mit dem Nazi-Regime und Rassismus zu tun? Wir klären auf.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (144 Wörter)