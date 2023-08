Unterhaltungsprogramm Bald gibt es eine neue Attraktion für die Grazer: Floßfahrten auf der Mur Graz - Bald kann man die Mur mit dem Floß entlanggleiten und am Wasser die Geselligkeit genießen. So kann die Stadt fluss-nah und aus einem neuen Blickwinkel betrachtet werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (225 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: 5min/pixabay

Auf dem Floß werden einfache Fahrten, sowie auch unplugged Konzerte, Kabarettfahrten und Kunstinstallationen angeboten. Anfang der 90er-Jahre wurde die Mur schonmal befahren und jetzt will dies wieder aufgelebt werden. In Zusammenarbeit mit Floß & Co wird das Projekt nun umgesetzt. In Zusammenarbeit mit einem Ziviltechniker wird das Floß mit höchsten Sicherheitsstandards gebaut. Die Betreiber sind Elisabeth Dirninger und Christoph Staber.

Verschiedene Anlegestellen

Der Ausgangspunkt liegt am Hafen des Stadtstrandes im Süden von Graz. Von dort lässt sich das Floß in Richtung der Radetskybrücke vom Wasser führen und wieder zurück. Die Mur bestimmt somit den täglichen Ablauf der Floßfahrten. Die Anlegestellen sind: Stadtstrand, Seifenfabrik, Feuerwehrmarina, Bertha von Suttner Brücke, Augartensteg, Augartenbucht, Stadtbalkon und der Stadtbalkon.

Das Floß

Beim Floß handelt es sich um eine Lärchenplattform, mit einer Gesamtgröße von 5,5 x 13 Meter. Angetrieben wird das Floß elektrisch mit zwei Außenmotoren. Insgesamt finden 50 Personen gleichzeitig Platz am Floß. Zur Ausstattung gehören Sitzplätze, sowie auch eine Bar, in der ein alkoholfreier Willkommens-Shot und Knabbereien angeboten werden.

Breitgefächertes Angebot

Angeboten werden: Sport am Floß, biologische, geschichtliche und geologische Exkursionen für Schulen und Unis, Kabarett, unplugged Konzerte, das Floß als Bühne, Rahmenprogramm für Konferenzen und Tagungen, Rahmenprogramm für Konferenzen und Tagungen, Spezialangebote für soziale Einrichtungen, private Feste sowie Firmen und Vereinsfeiern.