Jahrelange Erfahrung Gösser-Bier: Michael Zotter ist der neue Brau­meister Steiermark - Nach fünf Jahren verlässt Braumeister Markus Baumann die Gösser Brauerei. Ihm folgt Michael Zotter, der sich seit seiner Lehrzeit dem Bier verschrieben hat. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) Andreas Werner, Braumeister Region Süd bei der Brau Union Österreich, stößt mit dem neuen Gösser Braumeister Michael Zotter auf eine gute Zusammenarbeit an. © Brau Union Österreich / Foto Freisinger

Michael Zotter, 40, übernimmt ab sofort die Sudkessel der Brauerei Göss. Seit seiner Lehrzeit in der Brauerei Puntigam hat er sich dem Bier verschrieben und bei mehreren Stationen im In- und Ausland unterschiedliche Brauereien kennengelernt sowie Logistik-Abläufe mitgestaltet: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe als Braumeister der Brauerei Göss. Besonders stolz macht mich, dass ich mein Wissen nun für Österreichs beliebtestes Bier einsetzen darf und in einer Brauerei arbeite, die sich auch auf der Produktionsseite zu den Vorreitern gehört.“ In seiner neuen Rolle folgt er Markus Baumann nach, der die Brauerei Göss nach rund fünf Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Jahrelange Erfahrung in Brauereien

Zotter hat seinen bierigen Karrierepfad im Jahr 2007 als Lehrling für Brau- und Getränketechnik in der Brauerei Puntigam begonnen. Nach dem Lehrabschluss war er zuerst als Assistent der Braubetriebsleitung tätig, bevor er 2013 mit der Ausbildung zum Brau- und Malzmeister an der Münchner Doemens Akademie seine fachliche Expertise erweiterte. In weiterer Folge konnte er zu weiteren Verbesserungen der internen Produktionsabläufe beitragen. Danach ist er 2017 als Betriebsassistent in die Villacher Brauerei gewechselt, bevor er ab 2020 in die Logistik wechselte und dort unterschiedliche Projekte in führenden Positionen begleitete. 2022 konnte er auch internationale Projekterfahrung sammeln.