Ihr habt abgestimmt Voting: In der Bäckerei Gregori gibt es die be­liebtesten Krapfen Kärntens Gödersdorf - Auch heuer machte sich das Lifestyle-Magazin "Falstaff" wieder auf die Suche nach den besten Krapfen aus allen Bundesländern. In Kärnten holte sich die Bäckerei Gregori aus Gödersdorf den ersten Platz. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) © Josef Gregori

Die Faschingszeit geht in die heiße Phase und auch heuer machte sich das Gourmetmagazin “Falstaff” wieder auf die Suche nach den besten Krapfen des Landes. In Kärnten standen unter anderem die Krapfen der Bäckerei Berger aus Villach, der Bäckerei Gregori aus Gödersdorf oder der Bäckerei Wienerroither aus Pörtschach zur Wahl. Doch wo gibt es nun eurer Meinung nach die beliebtesten Krapfen Kärntens? Am heutigen 7. Februar wurden die Ergebnisse verkündet.

Das sind die Sieger!

Laut dem Falstaff-Voting holt sich die Bäckerei Gregori in Gödersdorf mit 30 Prozent der Stimmen den 1. Platz. Der 2. Platz geht mit 18 Prozent der Stimmen an die Bäckerei Berger aus Villach. Platz 3 belegt die Erste Cafe Konditorei Hahn in St. Veit. Die gesamte Rangliste findest du hier. Schmecken tun die köstlichen Krapfen bestimmt überall – da läuft einem schon richtig das Wasser im Munde zusammen.

Der beste Krapfen aus dem Supermarkt

Das Lifestyle-Magazin “Falstaff” suchte auch nach dem besten Supermarkt-Krapfen. Hier besetzt Hofer mit 51 Prozent ganz klar den Platz 1. Bei Billa und Billa/Plus soll es die zweitbesten Krapfen geben: Dieser Supermarkt erhielt 17 Prozent der Stimmen. Auf Platz 3 landeten die Krapfen von Spar mit 13 Prozent der Stimmen.