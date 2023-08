Salz als heilendes Mittel Pop-up-Store Gewinnerin eröffnete kürzlich die "Salz Box" Althofen - Letztes Jahr spielte sich der erste Althofener Pop-up-Store-Wettbewerb ab. Als Gewinnerin konnte sich Andrea Popa mit ihrer "Salz Box" als Gewinnerin behaupten. Vergangenen Freitag eröffnete sie in der 10.-Oktober-Straße den einzigen Salzraum im Bezirk St. Veit. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) © Stadtgemeinde Althofen

Im letzten Jahr initiierte die Stadtgemeinde Althofen gemeinsam mit der Jungen Wirtschaft St. Veit/Glan den ersten Pop-up-Store-Wettbewerb in Althofen. Dabei überzeugte Andrea Popa die Jury mit ihrer Geschäftsidee der „Salz Box“. Sie holte sich den ersten Preis und damit die Förderung der Miete für die Dauer von sechs Monaten sowie einen einmaligen Zuschuss von 2.000 Euro.

“Salz Box” eröffnete erst kürzlich

Vergangenen Freitag fand die Eröffnung der „Salz Box“ in der 10.-Oktober-Straße 16 statt, bei der sich Bürgermeister Walter Zemrosser und Stadtamtsleiter Hubert Madrian von den geschaffenen Räumlichkeiten begeistert zeigten: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Althofenerin Andrea Popa eine Jungunternehmerin gefunden haben, die mit einer nachhaltigen Geschäftsidee überzeugt. Wir wünschen ihr für den Start in die Selbständigkeit alles Gute und viel Erfolg“.

Salz und seine Heilkraft

In der 34 Quadratmeter großen “Salz Box”, dem einzigen im Bezirk St. Veit, kann man ein besonderes antibakterielles und entzündungshemmendes Mikroklima erleben. Im Raum wurden Tonnen von Salz aus der Prajd Salzhöhle aus Rumänien und aus Himalaya Salz angelegt, ein Trockengenerator verteilt feine Salzpartikel in die Luft. Entspannend und wohltuend ist eine Sitzung, begleitet von Farbtherapie und Musik. Regelmäßige Besuche sollen die Gesundheit stärken, die Leistungsfähigkeit steigern, Selbstreinigungsprozesse des Atmungssystems unterstützen und bieten sich für die Stressbewältigung an. Die Heilkraft des Salzes empfiehlt sich für Kinder und Erwachsene jeden Alters. Termine können bei Andrea Popa unter 0650/36 31 600 vereinbart werden.

Neuer Pop-up-Store-Wettbewerb läuft noch bis März

Die Stadtgemeinde Althofen startete übrigens in Kooperation mit dem Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF) einen neuen Pop-up-Store-Wettbewerb. Drei Geschäftslokale in bester Lage werden dabei in Althofen vergeben. Bis 3. März. 12 Uhr, läuft die Bewerbungsfrist. Interessierte können ihr Antragsformular sowie ihren Businessplan ausschließlich auf der Website des KWF unter www.kwf.at/popupstore hochladen. Für weitere Fragen steht seitens des KWF der zuständige Berater Ed Wohlfahrt unter 0699/12362477; [email protected] zur Verfügung.