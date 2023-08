Ihr habt abgestimmt

Voting beendet: Hier gibt es die besten Krapfen Steier­marks

Steiermark - Auch heuer machte sich das Lifestyle-Magazin "Falstaff" wieder auf die Suche nach den besten Krapfen aus allen Bundesländern. In der Steiermark holte sich die Bäckerei Café Kranich in St. Peter am Ottersbach den ersten Platz.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (211 Wörter)

© Pixabay / Couleur