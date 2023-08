Leserin fordert mehr Zivilcourage

Mann rief im Silber­see um Hilfe: "Niemand reagierte"

Silbersee bei Villach - Ein See voller Menschen und trotzdem reagierten nur drei mutige Helfer, als plötzlich Hilfeschreie ertönten. So erging es Carmen am heutigen Sonntag am Silbersee. Sie ist entsetzt: "Was ist los mit euch? Das ist unterlassene Hilfeleistung!"