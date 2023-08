AKV berichtet: Produktionsfirma für Kleidung steht vor Insolvenz Steiermark - Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am heutigen Dienstag mitteilte, steht der Firma "INNOTEX-Paar-KG" mit Sitz in Mureck eine Insolvenz bevor. Ein Antrag auf Eröffnung des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung sei bereits beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eingebracht worden. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (302 Wörter) © 5min.at

“Das Unternehmen, in welchem derzeit 14 Dienstnehmer beschäftigt sind, ist in der Lohnfertigung tätig, wobei man in der hochpreisigen Bekleidungsindustrie Kollektionen namhafter Marken produziert wie auch hochwertige Mitarbeiterausstattungen”, heißt es im Bericht des AKV. Gegründet wurde die Firma 2001.

Coronamaßnahmen trieben Firma in den Ruin

Als Ursache für die Insolvent habe man insbesondere auf die Auswirkungen der Coronamaßnahmen verwiesen. “Nachdem das Unternehmen hauptsächlich im B2B Bereich tätig ist und die verhängten Lockdowns den Textilhandel besonders beeinträchtigten, kam es zu massiven Umsatzrückgängen. Zur Abfederung nahm man die Produktion von Stoffmasken ins Portfolio auf, nach Einführung der FFP2-Maskenpflicht fiel diese einmalige Geschäftsmöglichkeit wiederum weg”, schildert der AKV. Zur Abfederung mussten laut Insolvenzantrag auch Aufträge von Kleinkunden mit geringen Margen angenommen werden, sodass zwar der Umsatz stabilisiert werden konnte, sich dies jedoch nur bedingt im Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit niedergeschlagen habe.

300.000 Euro Schulden

“Die Verbindlichkeiten betragen laut vorgelegtem Vermögensstatus rund EUR 313.000,00, wobei rund EUR 155.000,00 auf Bankverbindlichkeiten entfallen, rund EUR 98.000,00 entfallen auf Abgaben- und Steuerrückstände, der Rest entfällt auf Dienstnehmerforderungen. Die Aktiva beziffert man mit rund EUR 85.500,00, wobei die Betriebs- und Geschäftsausstattung bereits auf EUR 5.500,00 Liquidationswert abgewertet wurde. Wesentlicher Aktivposten sind Kundenforderungen”, so der AKV.

Fortführung wird angestrebt

Angestrebt werde die Fortführung, wobei man unter Fortsetzung von Umstrukturierungsmaßnahmen sich künftig auf eine überschaubare Anzahl von Großkunden konzentrieren wolle, wodurch einerseits eine Kostenreduktion und andererseits eine Vergrößerung der Margen erreicht werden soll. “Der entsprechende Finanzplan wird kurzfristig zu verifizieren sein. Im Insolvenzantrag verweist man auf ‘volle Auftragsbücher für das Jahr 2023’. Mit den Gläubigern soll letztlich ein Sanierungsplan abgeschlossen werden, welcher eine Gesamtquote von 30 Prozent binnen 2 Jahren vorsieht”, so der AKV abschließend.