Zum ersten Mal verliehen Das sind die Gewinner des "FairYoungStyria-Preises" Steiermark - Im Weißen Saal der Grazer Burg überreichte Werner Amon, Landesrat für Europa und Internationale Beziehungen, Bildung und Personal den Preisträgerinnen und Preisträgern aus zehn steirischen Schulen den FairYoungStyria-Preis für globales Lernen 2022. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (398 Wörter) Landesrat Werner Amon und Landesrätin Ursula Lackner gratulierten den stolzen Preisträgerinnen und Preisträgern. © Land Steiermark/ Binder

Mit den heuer erstmals verliehenen Preisen, die im Rahmen der FairStyria-Bildungsoffensive vergeben werden, werden an Schulen durchgeführte Projekte ausgezeichnet, die globale Themen in eine direkte Verbindung mit der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in der Steiermark bringen. Zur feierlichen Preisverleihung konnte Landesrat Werner Amon neben den Preisträgern sowie den Direktoren der ausgezeichneten Schulen unter anderem Landesrätin Ursula Lackner, EU-Abgeordnete Simone Schmiedtbauer, Klubobmann Nikolaus Swatek, die Landtagsabgeordneten Lara Köck und Georg Schwarzl sowie Abteilungsleiter Patrick Schnabl begrüßen.

Globales Lernen an steirischen Schulen

In seinen Begrüßungsworten betonte Landesrat Werner Amon: „Mit dem Fair YoungStyria-Preis will das Land Steiermark jene Schulen auszeichnen, die sich im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit mit globalem Lernen auseinandersetzen und so einen wichtigen Beitrag für eine Transformation der Gesellschaft in Richtung Solidarität und globale Verantwortung leisten. Daher gilt mein herzlicher Dank den Projektbetreuern, Direktoren sowie vor allem auch den Schülern, für ihr enormes Engagement für ein besseres Verständnis der weltweiten Vernetzung und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Lebenschancen der Menschen im globalen Süden.”

Die Preisträgerinnen und Preisträger des FairYoungStyria-Preises 2022: Bischöfliches Gymnasium Augustinum, 6. Klassen

VS St. Johann Graz, gesamte Schule

Wirtschaftskundliches BRG Graz, Klasse 6a

Gymnasium Ursulinen Graz, gesamte Schule

MS & ORG Laßnitzhöhe, Drama & Dance Ensemble 3.0

VS St. Anna am Aigen, 3. und 4. Klasse

VS St. Radegund bei Graz, gesamte Schule

BG/BRG Weiz, „Klimapeers"

HTL Weiz, 3. Klasse Umwelttechnik

Musikmittelschule Weiz II, Schwerpunktfach 4abc

Land investiert in “FairStyria-Bildungsoffensive”

Durch die Initiative „FairStyria”, die für globale Gerechtigkeit und für einen solidarischen Ausgleich zwischen reichen und armen Ländern steht, wird das Engagement des Landes Steiermark sichtbar. Bisher hat das Land Steiermark mehr als 1300 Projekte in Ländern des globalen Südens mit rund 9 Millionen Euro unterstützt. Es wurde daher im Vorjahr eine „FairStyria-Bildungsoffensive für globale Verantwortung 2022 – 2024″ ins Leben gerufen. Das Ziel dieser Bildungsoffensive ist, dazu beizutragen, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu „Global Citizens″ werden. Als erster Teil der Bildungsoffensive wurde der „FairStyria-Bildungskatalog für globale Verantwortung” ins Leben gerufen. Der Katalog beinhaltet 41 kostenfreie Workshop-Angebote. Gemeinsam mit 14 Bildungspartnern konnten so im Jahr 2022 insgesamt 5757 Kinder und Jugendliche in 321 Workshops erreicht werden. Das Land Steiermark stellt dafür ein jährliches Budget von 60.000 Euro zur Verfügung.

So funktioniert der FairYoungStyria-Preis

Die Zielgruppe des FairYoungStyria-Preises für globales Lernen sind steirische Schulen der Primarstufe, Sekundarstufe I und II. Aus einer Schule können mehrere Beiträge eingereicht werden, dabei darf es sich jedoch nicht um dasselbe Projekt handeln. Die Preise wurden erstmals für das Schuljahr 2022/2023 vergeben. Ausgeschrieben wurden zehn Preise zu jeweils 500 Euro. Die Ausschreibung des FairYoungStyria-Preises für globales Lernen wird jeweils zu Beginn des Wintersemesters durchgeführt. Die Umsetzung der prämierten Projekte erfolgt im Laufe des darauffolgenden Sommersemesters.