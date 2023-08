KV-Verhandlungen ergebnislos Warn­streik am 14. Feber: Auch steirische Privat­klinik betroffen Graz - 500 Euro mehr im Monat fordert die Gewerkschaft vida für die Beschäftigten in Privatkrankenanstalten. Selbst nach der sechsten KV-Verhandlungsrunde konnte keine Einigung erzielt werden. Nun wird am 14. Februar österreichweit für drei Stunden gestreikt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Bereits seit September sind die Kollektivvertragsverhandlungen zwischen der Gewerkschaft “vida” und dem Verband der Privatkrankenanstalten am Laufen – bislang ergebnislos. „Die Arbeitgebervertreter haben erneut kein wertschätzendes Angebot vorgelegt – und das, obwohl wir ihnen entgegenkommen sind. Die Durchführung eines Warnstreiks ist daher unvermeidbar“, sagt Harald Steer, Chefverhandler der Gewerkschaft vida, nach der erneut ergebnislos verlaufenen sechsten KV-Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in den Privatkrankenanstalten.

Warnstreik am 14. Feber

Für den 14. Feber wurde nun ein österreichweiter dreistündiger Warnstreik angekündigt. Wie Yvonne Heuber, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der vida, gegenüber 5 Minuten bestätigt, werden auch die Mitarbeiter des Privatklinikums Graz-Ragnitz an dem Streit teilhaben: “Es beginnt um 7.30 Uhr mit einer Betriebsversammlung bis 8.15 Uhr, danach geht man in den Streik über.” In der Steiermark gehören zehn Einrichtungen zum Verband der Privatkrankenanstalten.

Das wird gefordert

Konkret fordert die vida ein Plus von 500 Euro monatlich gegen die Teuerungen. Allerdings liege das Angebot der Arbeitgeber weiterhin bei einem monatlichen Mindesteinkommensplus in Höhe von 175 Euro. “Das liegt weit weg von unseren Vorstellungen. Das Angebot gleicht nicht einmal die Inflation aus, die im Jänner erneut auf Rekordhoch war”, so Steer. Der Kollektivvertrag Privatkrankenanstalten gilt für rund 10.000 Beschäftigte.