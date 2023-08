Wetterprognose Trotz Sonne: Der Mitt­woch startet für die Kärntner frostig Kärnten - Die Kärntner starten am Mittwoch mit Sonnenschein und Frost in den Tag. Im Laufe des Tages tauchen dann einige hochnebelartige Wolken auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von -4 bis 1 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © 5min.at

“Am Mittwoch zeigt sich das Wetter am Vormittag oft noch sehr sonnig, außerhalb lokaler Nebel- oder flache Hochnebelfelder in Teilen des Klagenfurter Beckens ist es zunächst sogar länger wolkenlos”, lautet die Prognose der Wetterexperten der GeoSphere Austria. In den östlichen Landesteilen ist dann am Nachmittag mit hochnebelartige Wolken zu rechnen. Am Morgen wird es sehr frostig. Die Tageshöchstwerte liegen bei -4 und 1 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.