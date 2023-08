Wetterprognose Wind & Sonne: So wird das Steier­mark-Wetter am Mitt­woch Steiermark - Der Mittwoch beginnt für die Steirer recht sonnig. Stellenweise wird es im Laufe des Tages allerdings bewölkt. Es weht zudem ein Ost- bis Südostwind. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © Roberto Tauschmann/KK

Der Mittwoch startet für die Steirer recht sonnig, nur stellenweise ist am Morgen Nebel zu erwarten. “Im Laufe es Vormittag nimmt die Bewölkung vom Mürztal bis in die Südoststeiermark zu und die Sonne zeigt sich seltener. Überwiegend sonnig bleibt es hingegen in der westlichen und nördlichen Obersteiermark”, lautet die Prognose der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Am Mittwoch weht zudem ein Ost- bis Südostwind, im Norden wird dieser sogar recht föhnig. Die Tageshöchstwerte liegen bei -3 bis 2 Grad. In der Früh ist verbreitet mit mäßigem bis strengem Frost zu rechnen.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.