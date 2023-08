Über 24 Busse gestohlen Fahrgast oder Täterin? Kroatin nach Millionen-Diebstahl vor Gericht Kärnten - Schuldig oder nicht, eine Kroatin muss 18 Monate in Haft (davon 6 bedingt), weil sie "einfach nur Bus gefahren ist". Das wurde kürzlich am Landesgericht Klagenfurt entschieden. Hinter der Geschichte steckt allerdings ein millionenschwerer Diebstahl. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (162 Wörter) © pexels

Eine internationale Schmugglerbande brachte im großen Stil gestohlene, umlackierte Reisebusse quer durch Österreich bis in die Türkei. Um die Behörden zu täuschen, wurden “Fahrgäste” mitgenommen – eine Passagierin landete kürzlich vor Gericht in Klagenfurt. Wie die Krone berichtet, handelt es sich dabei um die Ex-Frau von einem der “Bosse” des Diebstahls. Sie selbst habe allerdings nicht gewusst, was vor sich ging und dachte, es handle sich lediglich um eine “Shoppingtour”. “Sonst wäre sie nie mitgefahren”, soll sie vor Gericht beteuert haben. Die Indizien sollen allerdings für sich sprechen.

Busse noch immer verschwunden

Über 24 Busse im Wert von rund 350.000 Euro soll die Bande geknackt und verschifft haben. Der dadurch entstandene Schaden sei millionenschwer. Seitens der Behörden könne man mit Mautdaten, Grenzkontrollen und Verkehrskameras zwar die Routen nachverfolgen, die Fahrzeuge selbst bleiben aber großteils verschwunden. Das alles hilft aber der angeklagten Kroatin nichts. Die Entscheidung von Richter Dietmar Wassertheurer: 18 Monate, davon sechs unbedingt.