Klimakleber in Kärnten: Erste Straße in Klagenfurt besetzt Klagenfurt - Gestern bereits angekündigt und heute setzen sie es in die Tat um: Die Klimakleber sind in Kärnten angekommen und besetzen die erste Straße in Klagenfurt. Artikel zum Thema Protest­aktion geplant: Klima­kleber nun auch in Kärnten an­gekommen

Berühmt-berüchtigt nennt man sie: Die Klimakleber. Dahinter steckt eine Bewegung, die sich “Letzte Generation” nennt. Sie setzt sich unter anderem für den Stopp von neuen Öl- und Gasprojekten sowie ein Tempolimit von 100km/h auf der Autobahn ein. Bereits gestern kündigte die “Letzte Generation” eine Straßenblockade in der Kärntner Landeshauptstadt an. Nach Wien, Innsbruck und Graz müssen sich nun also die Klagenfurter im Frühverkehr – für das Klima – gedulden. Wir sind live für euch vor Ort.

7.15 Uhr

Wir sichten den ersten Polizeihubschrauber. Die Exekutive dürfte sich gut auf die Protestaktion vorbereitet haben.

8 Uhr

Nun ist es so weit: Die Klimakleber besetzen die Kreuzung Villacher Ring/Rosentaler Straße/Villacher Straße in Klagenfurt. Die Polizei ist mit rund 20 Personen von Anfang an vor Ort. Auch heute fordern die “Kleber” Tempo 100.

8.15 Uhr

Die Polizei leitet den Verkehr um, es gibt kein Gehupe und keine Unruhen. Schon ab Radetzkystraße werden die Fahrzeuge umgeleitet. Die Aktivisten sitzen nach wie vor.

8.50 Uhr

Die Aktivisten sitzen immer noch und trinken inzwischen Tee. Die Polizei fordert den Ausweis von Anja Windl, Mitglied der “Letzten Generation”.

9 Uhr

Eine erste politische Reaktion: „Dass die Aktivisten in Klagenfurt kaum zehn Personen dazu bewegen konnten, bei ihrer Verkehrsblockade mitzumachen, zeigt, dass die Menschen für diese Form des Protests keinerlei Verständnis haben. Trotzdem: Das Blockieren von Straßen ist absolut inakzeptabel! Wer demokratische Rechte dazu missbraucht, Menschen zu gefährden, dem müssen rechtliche Konsequenzen drohen. So wichtig der Klimaschutz uns allen ist, rechtfertigt das Anliegen keinesfalls, den Verkehr zu blockieren und Pendler zu behindern, die einfach nur pünktlich zu ihrem Job kommen wollen und müssen”, so ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber zur heutigen Situation.

9.10 Uhr

Inzwischen gibt es sogar Frühstück für die Aktivisten. Die Straße ist noch immer blockiert.

9.15 Uhr

Rund um die Protestaktion der Letzten Generation in Klagenfurt äußert sich nun auch Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer (Grüne), die die Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen unterstützt: „Ich verstehe nicht, warum man sich nicht dem eigentlichen Problem annimmt, sondern die Leute bekämpft, die darauf aufmerksam machen. Es ist ja grundsätzlich die Aufgabe der Politik, Klimaschutzmaßnahmen so umzusetzen, dass entsprechende Zukunftsängste gar nicht erst aufkommen. Ich habe Verständnis für die Verzweiflung der jungen Klimaschutzaktivist:innen. Wir erleben das ja auch in Kärnten. Dem Land fehlt das Verständnis für die Dringlichkeit für Klimaschutz, der Plan für den Umgang mit der Klimakrise. Klimastrategie gibt es de facto keine. Sobald wir anfangen, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, um die Klimakrise zu bewältigen, werden auch die Blockaden und Klebeaktionen aufhören.“