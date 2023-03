Sport, Spaß und gute Laune! "Ich bin begeistert!": Das INJOY Villach im Test Villach - Du überlegst dir, dich in deinem Fitnessstudio anzumelden, weißt aber nicht in welchem? Unsere Redakteurin Carla hat für euch das INJOY Villach getestet und kann nur eines dazu sagen: "Man spürt einfach die gute Laune beim Trainieren." Wie sie das Fitnessstudio gefunden hat und warum sie sofort ein Abo abgeschlossen hat, erfahrt ihr hier. von Redaktion 3 Minuten Lesezeit (363 Wörter) Werbung Man kommt herein und wird direkt von jedem mit einem Lächeln begrüßt. © 5min.at

Unsere Redakteurin Carla hat für euch das Injoy Villach getestet und genauer unter die Lupe genommen. Wie sie es gefunden hat? Lest selbst:

Wenn man an ein Fitnessstudio denkt, dann kommen einem sofort Bilder in den Kopf wie große, grimmige Männer, die alle nur auf sich selbst fokussiert sind und laute Geräusche von sich geben. Doch im Injoy Villach herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Man kommt herein und wird direkt von jedem mit einem Lächeln begrüßt. Egal ob Trainer oder Kunde, man spürt einfach die gute Laune beim Trainieren.

Die neuesten Geräte für dein Training! © 5min.at

Unfassbares Angebot

Etwas sehr Einzigartiges am Injoy Villach, ist, dass der gesamte Fitnessbereich auf insgesamt vier Stockwerke aufgeteilt ist. Ganz unten befindet sich der Kraft-Bereich. Dieser ist mit einer großen und sich laufend erneuernden Auswahl an modernen Kraft-Geräten ausgestattet. Bei motivierender Musik im Hintergrund geht hier keiner ohne mindestens einen Schweißtropfen auf der Stirn hinaus. Im ersten Stock befindet sich dann der Empfang, ein Aufenthaltsraum und aber auch ein Fitnessbereich. Dieser Bereich besteht aus einem Zirkeltraining und unterschiedlichen Geräten zum Aufwärmen und Dehnen. Der zweite Stock ist das Cardio Paradies. Hier gibt es eine breite Auswahl aus den neusten Laufbändern, Rädern, Steppern, Ergometern, usw. Und ganz oben befindet sich noch ein großer Aerobic-Raum. Dort finden jeden Tag unterschiedliche Kurseinheiten von Yoga bis Fit-Boxing statt. Hier geht es zum Kursplan. Ein weiteres Highlight ist der Saunabereich. Perfekt, um nach dem Training so richtig entspannen zu können. Alles nach dem Motto: Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.

Das professionelle Team ist immer für dich da und beantwortet dir jede Frage, um deine Ziele bestmöglich zu erreichen. © 5min.at

Spaß am Trainieren

Ich war bereits in mehreren Fitnessstudios trainieren, aber in keinem hab ich mich so wohlgefühlt wie im Injoy Villach. Das professionelle Team ist immer für dich da und beantwortet dir jede Frage, um deine Ziele bestmöglich zu erreichen. Wie schon gesagt, fällt einem sofort die positive Atmosphäre und der Spaß am Trainieren auf. Aber nicht nur das. Ebenfalls teilen sich alle Leute auf den vier Stockwerken so gut auf, dass man nie das Gefühl hat, dass viel los ist. Jeder kann seinen Trainingsplan super und ohne Wartezeiten ausführen. Ich bin begeistert!