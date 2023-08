Liebe geht durch den Magen Restaurant Milo: Gewinne zwei 3-Gänge-Menüs für dein Valentins-Date! Villach - Am 14. Feber ist Valentinstag! Mach jetzt mit beim Gewinnspiel und genieße zu zweit ein 3-Gänge-Menü in der romantischen Atmosphäre des Restaurant Milo in Kleinsattel. von Redaktion 5 Minuten Lesezeit (609 Wörter) Werbung Für alle Verliebten: Am 14. Feber ist Valentinstag und das Restaurant Milo serviert euch ein besonderes Valentins-Special! © Restaurant Milo

Gewinnt euer Valentins-Special-Menü!

Das Restaurant Milo feiert mit euch die Liebe und die Kulinarik, und zwar am Valentinstag, dem 14. Feber! Und da Liebe bekanntlich durch den Magen geht, haben sich Geschäftsführer Dean Aleksic und der neue Chefkoch Armin Gupf etwas ganz Besonderes für diesen Tag einfallen lassen: Das MILO Valentins Special wird euch so richtig verwöhnen. In der ruhigen und romantischen Atmosphäre des Restaurants könnte ihr euch entspannen und völlig auf eure(n) Liebste(n) konzentrieren. Für den Rest sorgt das liebevolle Service. Und das Beste: Macht jetzt mit beim Gewinnspiel und genießt das alles kostenlos: Zu gewinnen gibt es nämlich das Valentins-Special in Form des 3-Gänge-Menüs für zwei (mit Suppe) im Wert von € 43,– pro Person!

Das Restaurant Milo zaubert euch auch zum Valentinstag Schmackhaftes auf den Tisch. © Restaurant Milo

Von Honigherzen und Yellow-Fins!

Die herzhaften Valentins-Special-Menüs gibt es in den Varianten 4-Gang-Menü um € 59,–, 3-Gang-Menü mit Vorspeise um € 52,– oder 3-Gang-Menü mit Suppe um € 43,–. Ihr habt die Qual der Wahl: Als Vorspeise gibt es einen fein marinierten Yellow-Fin (Gelbflossenthunfisch), eine Lauch-Zitronengras-Suppe, als Hauptgang erwartet euch ein Duo vom Milchkalb und als süßer Abschluss wird euch ein Champagner-Honig-Herz serviert (mit Macadamia). Geschäftsführer Dean Aleksic und Küchenchef Armin Gupf freuen sich schon drauf, allen Verliebten am 14. Feber die feinen Kreationen zu präsentieren.

Als 3- oder 4-Gang-Menü gibt es das feine Valentins-Special für euch zum Genießen. © Restaurant Milo

Rechtzeitig reservieren!

Im Restaurant Milo laufen die Vorbereitungen bereits für euren unvergesslichen Valentins-Abend! Das Team rund um Geschäftsführer Dean Aleksic bittet um rechtzeitige Reservierung, damit euch euer Platz auch garantiert ist. Der 14. Feber wird für euch hier zum unvergesslichen Erlebnis – feine Drinks, ein ausgezeichnetes Valentins-Special-Menü und ein kuscheliges Ambiente erwarten euch. Macht jetzt mit beim Gewinnspiel und gewinnt euer 3-Gänge Menü für zwei im Restaurant Milo in Kleinsattel!

So gewinnst du: Gemeinsam mit dem Restaurant Milo verlosen wir ein Drei-Gänge-Menü (mit Suppe im Wert von € 43,-- pro Person) für zwei Personen! Like und kommentiere bis Sonntag, 12. Feber um 8 Uhr, welchen Valentinsschatz du mitnehmen willst und gewinne! Viel Glück!

Öffnungszeiten und Reservierungen Öffnungszeiten:

Montag bis Sonntag von 11.30 bis 22.00 Uhr Reservierung unter [email protected]

oder telefonisch unter 04242/370 007 10

Teilnahmebedingungen

Unter allen Kommentaren und Likes auf Facebook bis Sonntag, 12.02.2023, 8 Uhr, ermitteln wir den/die Gewinner/in. Verlost werden die oben angegebenen Preise. Die Ziehung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz Österreich, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mitarbeiter der Firma Fivemedia GmbH und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden, muss vom Gewinner selbst wahrgenommen werden können und kann auch nicht auf andere Personen übertragen werden. Für die Richtigkeit der angegebenen Daten ist der Teilnehmer verantwortlich. Eine Teilnahme über Gewinnspielvereine oder automatisierte Dienste ist nicht gestattet. Manipulationen von Gewinnspielen (auch der bloße Versuch) wird zur Anzeige gebracht. Die Gewinner werden von der Fivemedia GmbH auf dem Post-Weg, per E-Mail oder telefonisch verständigt. Die durch den Teilnehmer bereitgestellten Daten werden für den Zeitraum der Durchführung des Gewinnspiels mittels einer Datenbank verarbeitet. Über das Gewinnspiel wird kein Schriftverkehr geführt. Der Teilnehmer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass er für die von ihm im Zuge von Gewinnspielen hochgeladenen Daten die vollen Nutzungsrechte besitzt und dass an diesen Daten (z. B. Fotos) keine Rechte von Dritten bestehen. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass er diese Daten der Firma Fivemedia GmbH zur weiteren, uneingeschränkten zeitlichen, örtlichen und medialen Verwendung (Website, Soziale Medien, Druckwerke, Multimedia, u.a.) zur Verfügung stellt – dies beinhaltet auch die Verwertung zu Werbezwecken. Aus allen diesen Einsätzen ergibt sich für den Teilnehmer kein Vergütungsanspruch. Weiters erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit der Veröffentlichung in Medien der Name des Teilnehmers genannt werden darf. Die jeweiligen Gewinner/Gewinnerinnen geben ihr Einverständnis, dass sie ohne jedweden Vergütungsanspruch in Form einer Gewinnspielauflösung inklusive Foto auf der 5 Minuten Facebook Page präsentiert werden.