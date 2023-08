Konsequenzen gefordert Klagenfurter Bürger­meister verurteilt "Kilmakleber"-Aktion aufs Schärfste Klagenfurt - Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockierten heute in der Früh eine der Klagenfurter Hauptzufahrtsstraßen, den Villacher Ring, und lösten ein massives Verkehrschaos aus. Bürgermeister Christian Scheider verurteilt Aktionen dieser Art scharf. von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (606 Wörter) © 5min.at

„Die Landeshauptstadt Klagenfurt ist Vorzeigestadt, was den Klimaschutz betrifft, und wir setzen auch alle Hebel in Bewegung, um unser Ziel, die Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Aber derartige Störaktionen von Klimaaktivisten, wie jene heute Früh am Villacher Ring sind aufs Schärfste zu verurteilen“, kritisiert der Bürgermeister.

Polizei vor Herausforderung

„Durch solche Straßenblockaden wird genau das Gegenteil ausgelöst. Nicht nur, dass hunderte Autofahrer mit laufenden Motoren im Stau stehen, auch die meisten Bürgerinnen und Bürger reagieren mit völligem Unverständnis“, so Scheider. Zudem wurde die Störaktion im Vorfeld auch nicht angemeldet, was die Polizei vor eine Herausforderung stellte. „Die Polizei ist in solchen Situationen zuständig und nicht die Stadt. Ich danke den Polizistinnen und Polizisten, dass sie die Lage so schnell unter Kontrolle hatten. Die Klimaaktivisten müssen für ihre Aktion die Konsequenzen tragen“, hält der Bürgermeister fest.

“Völlig daneben”

Als „völlig daneben geratene Störaktion“, kritisiert heute, Mittwoch, Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig die vorsätzliche Blockade im Klagenfurter Frühverkehr scharf. „Bei allem Verständnis für die berechtigten Anliegen um den Klimaschutz, aber hier ist etwas völlig aus den Fugen geraten. Verkehrs- und Klimapolitik macht man nicht mit Chaos und Erpressung. Doch offensichtlich geht es mehr um die Selbstinszenierung einiger Weniger auf Kosten hunderter Kärntner Pendler und zu Lasten der Verkehrssicherheit. Das schadet nur und nützt niemandem!“, so Schuschnig und weiter: „Wer den Klimaschutz wirklich ernst nimmt, geht nicht zu solchen peinlichen Aktionen, verursacht keines Staus, legt den öffentlichen Verkehr nicht lahm und der fliegt vor allem nicht übers Wochenende nach Bali. Diese zunehmende Radikalisierung hat auf unseren Straßen nichts verloren. Statt als Allgemeinheit für stundenlange Polizeieinsätze zu zahlen, wäre das Geld für den Ausbau des öffentlichen Verkehr besser investiert“.

“Keinerlei Verständnis”

„Dass die Aktivisten in Klagenfurt kaum zehn Personen dazu bewegen konnten, bei ihrer Verkehrsblockade mitzumachen, zeigt, dass die Menschen für diese Form des Protests keinerlei Verständnis haben. Trotzdem: Das Blockieren von Straßen ist absolut inakzeptabel! Wer demokratische Rechte dazu missbraucht, Menschen zu gefährden, dem müssen rechtliche Konsequenzen drohen. So wichtig der Klimaschutz uns allen ist, rechtfertigt das Anliegen keinesfalls, den Verkehr zu blockieren und Pendler zu behindern, die einfach nur pünktlich zu ihrem Job kommen wollen und müssen”, so ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber zur heutigen Situation.

“Sollten das Problem bekämpfen”

Rund um die Protestaktion der Letzten Generation in Klagenfurt äußert sich nun auch Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer (Grüne), die die Forderung nach dringenden Klimaschutzmaßnahmen unterstützt: „Ich verstehe nicht, warum man sich nicht dem eigentlichen Problem annimmt, sondern die Leute bekämpft, die darauf aufmerksam machen. Es ist ja grundsätzlich die Aufgabe der Politik, Klimaschutzmaßnahmen so umzusetzen, dass entsprechende Zukunftsängste gar nicht erst aufkommen. Ich habe Verständnis für die Verzweiflung der jungen Klimaschutzaktivist:innen. Wir erleben das ja auch in Kärnten. Dem Land fehlt das Verständnis für die Dringlichkeit für Klimaschutz, der Plan für den Umgang mit der Klimakrise. Klimastrategie gibt es de facto keine. Sobald wir anfangen, Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen, um die Klimakrise zu bewältigen, werden auch die Blockaden und Klebeaktionen aufhören.“

Verkehrsreferentin nicht erfreut

In einer Stellungnahme äußert sich auch Straßenbau- und Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann, dazu: „Im Sinne der allgemeinen Verkehrssicherheit ist diese Aktion auf das Schärfste zurückzuweisen. Es werden dadurch alle Verkehrsteilnehmer gefährdet. Schüler, die in den Bussen unterwegs sind, kommen zu spät zur Schule und Arbeitnehmer kommen nicht rechtzeitig zu ihren Arbeitsplätzen.“