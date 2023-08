Endlich! Der Aichwaldsee ist zum Eislaufen freigegeben! Aichwaldsee - Nach langem Warten ist es endlich so weit. Der Aichwaldsee ist heute Morgen von Eismeister Stephan Hufer freigegeben worden. Also packt eure Eislaufschuhe ein und nichts wie hin! von Carla Staber 1 Minute Lesezeit (64 Wörter) #GOODNews © EVW

“Aufgrund der winterlichen Temperaturen in den letzten Tagen konnte der Aichwaldsee endlich an Eis gewinnen”, bestätigt und Stephan Hufer, Eismeister des Aichwaldsee. Seit heute, am 8. Februar, wurde er dann offiziell freigegeben. Man kann ab sofort auf den See. Für Essen und Trinken ist ebenfalls vor Ort gesorgt. Aber nutzt die Gelegenheit bald, weil die wärmeren Tempereaturen lassen nicht auf sich warte.