Verkehrsunfall Fünf Verletzte bei Frontal-Crash in Murau Murau - Bei einer Kollision zweier Pkw Dienstagabend, 7. Februar 2023, wurden insgesamt fünf Personen unbestimmten Grades verletzt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) © FF Pörtschach

Gegen 21.10 Uhr war ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seinem Pkw in Sankt Egidi auf der Gemeindestraße Lassnitzbach in Fahrtrichtung Murau unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 64-Jährigen aus dem Bezirk Murau.

Straße gesperrt

Dabei wurden die 64-Jährige und zwei Mitfahrer (eine 61-Jährige und ein 65-Jähriger) verletzt. Ein weiterer 69-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Weiters wurden der 18-Jährige und sein 15-jähriger Mitfahrer verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser nach Friesach und ins LKH Murtal, Standort Stolzalpe, eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Gemeindestraße Lassnitzbach war für die Dauer der Unfallerhebungen und Bergung der Fahrzeuge für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Murau war mit 17 Personen und zwei Fahrzeugen im Einsatz.