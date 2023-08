Mehrere hunderttausend Euro Schaden Nach großem Brand in Einfamilien­haus: Jetzt steht die Brandursache fest Hart bei Graz - Wie berichtet, brach Montagnacht, am 6. Februar, in einem Einfamilienhaus im Bezirk Graz-Umgebung ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Nun steht die Brandursache fest. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © FF Autal Artikel zum Thema Haus in Flammen: Schlafender Bewohner von Feuer geweckt

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat in Hart bei Graz ein Einfamilienhaus gebrannt – wir haben berichtet. Kriminalisten des Landeskriminalamtes Steiermark konnten nun gemeinsam mit einem Brandsachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung die Brandursache ermitteln. Der Brand ist im Schlafzimmer des 68-Jährigen ausgebrochen. Er breitete sich in weiterer Folge über die Zwischendecke und das Dach auf das gesamte Obergeschoß aus.

Brand wohl nicht vorsätzlich herbeigeführt

Der Brand dürfte aufgrund eines unachtsamen Umgangs mit “Rauchwaren”, wie die Polizei berichtet, entstanden sein. Anzeichen für eine andere oder gar für eine vorsätzlich herbeigeführte subjektive Brandursache konnten keine ermittelt werden. Der am Gebäude entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte sich jedoch auf mehrere hunderttausend Euro belaufen.