Bekleidung, Nahrung und Co. „Freunde und Familie sind betroffen": Gastronom organisiert Sammel­stelle für Hilfsgüter Althofen - Die Familie Akbulut, welche die Althofener Pizzeria El Camino betreibt, stammt ursprünglich aus dem türkischen Erdbebengebiet. Sie organisieren nun Hilfstransporte in ihre Heimatregion, um den Menschen zu helfen. Die nächste Hilfslieferung geht diesen Freitagvormittag weiter ins Erdbebengebiet. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) In der Pizzeria El Camino in Althofen werden die ersten Kartons reisefertig verpackt. © Mehmet Akbulut

„Viele Verwandte und Freunde leben nach wie vor in der Türkei, sind direkt von der Naturkatastrophe betroffen und helfen vor Ort. Wir können nur von hier, ausgehend von Althofen, helfen, so gut wir können“, sagt El Camino-Juniorchef Mehmet Akbulut. In der Pizzeria wurde bereits eine Sammelstelle für Hilfsgüter eingerichtet. Bis Donnerstag, 20 Uhr, können dringend benötigte Güter wie Schuhe, Decken, Schlafsäcke, Kleidung wie Schals, Socken, Jacken, Pullover für Babys, Kinder und Erwachsene, Taschenlampen, Windeln und Baby-Trockennahrung sowie trockene Lebensmittel wie Reis und Nudeln direkt im Restaurant El Camino abgegeben werden. Weitere Hilfstransporte fahren nächste Woche in Richtung Türkei. Dafür kann man Nahrungsmittel, winterliche Bekleidung und Co. spenden und in der Sammelstelle abliefern.

Stadtgemeinde Althofen hilft

Die Stadtgemeinde Althofen zeigt sich solidarisch mit den Betroffenen und unterstützt die Hilfsaktion der Akbuluts. „Im Bebengebiet herrschen entsetzliche Zustände. Die Stadtgemeine Althofen half rasch und unbürokratisch und spendete einen namhaften Betrag für Bekleidung“, sagt Bürgermeister Walter Zemrosser.

Auch Lions Clubs rufen zu Hilfe auf

Auch die Lions Clubs Althofen (Präsidentin Ingrid Galli), Friesach (Präsident Manfred Jäger), St. Veit an der Glan (Präsident Erich Dörflinger) und Feldkirchen (Präsident Wilhelm Egger) beteiligen sich an der Hilfsaktion der Althofener Unternehmerfamilie Akbulut und rufen zu Spenden für die Bebenopfer auf.