Welle der Hilfsbereitschaft Villach hilft der Türkei: "In wenigen Stunden hatten wir alle Spenden zu­sammen" Villach - Es sind Szenen, die bewegen und schockieren: In der Türkei hat ein Erdbeben am Montag tausende Todesopfer gefordert und noch heute sind viele Menschen verzweifelt, da sie ihre komplette Existenz verloren haben. Musti Keceli, Zeki Kandemir und Yasar Cetin haben noch am selben Tag eine Spendenaktion ins Leben gerufen und sind gerührt, was für eine Welle der Hilfsbereitschaft von den Villachern kommt. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (293 Wörter) © KK/Privat Artikel zum Thema

Am Montag ist in der Türkei buchstäblich eine Welt zusammengebrochen: Millionen Menschen haben ihr Zuhause, oder sogar ihr Leben verloren. Die drei Villacher Musti Keceli, Zeki Kandemir und Yasar Cetin haben selbst Freunde und Familie in der Türkei und die Bilder in den Medien haben sie zu tiefst erschüttert.

Hilfe von allen Nationen

“Wir wussten sofort, wir wollen etwas tun und helfen, also haben wir gleich am Montag eine Spendenaktion ins Leben gerufen”, erzählen die drei im Interview mit 5 Minuten. Was sie wirklich berührt hat, war die Welle der Hilfsbereitschaft, die sie in Villach deutlich spüren konnten. “Binnen weniger Stunden hatten wir alles und noch viel mehr beisammen. Geholfen haben aber nicht nur Türken, sondern vor allem auch Österreicher, Bosnier, Serben und Tschetschenen”, freut sich Zeki Kandemir, der ein Transportunternehmen in Villach hat.

Warten auf Genehmigung

Inzwischen wurden sogar so viele Spenden gesammelt, dass sie sogar einen kurzzeitigen Stopp ausrufen mussten. “Wir warten noch auf ein paar Genehmigungen, damit wir die LKW lossenden können. Es wurden zahlreiche Decken, Babynahrung und extrem viel Kleidung gespendet”, erzählt Yasar Cetin, Inhaber vom Kebab House in Villach. “Wir haben gestern den ganzen Tag Kisten geschlichtet und wissen gar nicht mehr wohin damit. Schön zu sehen, dass so viele Leute helfen wollen”.

Geldspenden noch dringend benötigt

Was nun noch helfen könnte, wären Geldspenden. “Diese können überwiesen, aber auch gerne abgegeben werden. Wir kümmern uns darum, dass das Geld auch wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird und auch, dass die Leute tatsächlich Zugriff darauf haben”, so Musti Keceli, Geschäftsführer vom Salud in Villach. Abgabestellen sind beim Kebab House Villach, beim GAV Center und beim Bosch Car Service Elha (Triglavtstrasse 13).