Investition in die Gemeinschaft Helfen wo Hilfe benötigt wird: Land Kärnten sichert Valentins­fähre Unter­stützung zu Ferlach - Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins "Valentinsfähre" in Glainach wurde am Dienstag, dem 7. Februar, klar, dass man den Verein ohne Unterstützung nicht mehr länger betreiben können wird, da Investitionskosten anstehen, die der gemeinnützige Verein allein nicht stemmen kann. Das Land Kärnten sichert Hilfe zu. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) Jahreshauptversammlung Valentinsfähre. - LH Peter Kaiser, Obmann Florian Poganitsch, Bürgermeister Ingo Appe und Bürgermeister Franz Ragger und Mitglieder des Vereins. © LPD/Jannach Artikel zum Thema Von der Außenwelt ab­geschnitten: Fährmann wurde Retter für werdende Mama

„Wir werden in der Regierung referatsübergreifend nach einer Lösung suchen, die Fähre unbedingt zu erhalten. Sie ist nicht nur nur eine Attraktion für den regionalen Fremdenverkehr, sondern auch ein Bindeglied für die Radfahrer des Drauradwegs“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Er verwies auf die Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit und damit auf die dafür zur Verfügung stehenden Fördermittel des Landes.

Fähre als Verbindungsstück

Seit 15. Dezember, als ein Felssturz die Guntschacher von der Außenwelt abschnitt, fuhren die Fährmänner 316 Mal über die Drau, schafften 887 Personentransporte und wandten dafür ehrenamtlich 339 Stunden auf. Kaiser dankte nicht nur den Fährmännern für den Einsatz und das Engagement, sondern auch den Firmen, die es ermöglichen, dass die Männer in freiwilligen Stunden die Menschen aus Guntschach über die Drau transportieren.

Unterstützung für ehrenamtliches Engagement

Auch die Bürgermeister der beiden Gemeinden Ferlach und Maria Rain, Ingo Appe und Franz Ragger (beide SPÖ), haben ihre Unterstützung zugesagt, um den Verein zu erhalten. Appe betonte, dass der Vereinsbestand wichtig sei. Ragger dankte den Fährmännern vor allem für den Schülertransport, der mittels Fähre über die Drau abgewickelt wird.

Sichere Verkehrslösungen dringend benötigt

Die Guntschacher Bevölkerung hat derzeit nur eine Notlösung mittels Forstweg zur Verfügung, um ihren Ort zu verlassen. Diese Variante ist jedoch für viele Autofahrer eine enorme Herausforderung. So bleibt noch die Fähre, die trotz Wind und Wetter täglich fährt. Kaiser versicherte, dass das Land an einer Lösung arbeite, die geologischen Verhältnisse der Gegend jedoch äußerst schwierig sind. „Eine Verkehrslösung muss in erster Linie sicher sein und in zweiter Linie nachhaltig. Daran wird gearbeitet, ich werde trotz fehlender Zuständigkeit, genau darauf schauen, dass die verantwortlichen Landesstellen wirklich alles unternehmen, um eine sichere und nachhaltige Lösung auch so schnell wie möglich umzusetzen“, so Kaiser.