15 Filialen Northland schließt alle Filialen in Kärnten Klagenfurt / Villach / St. Veit - Im April des vergangenen Jahres haben wir darüber berichtet, dass das Grazer Unternehmen "Northland" Insolvenz anmelden musste. Nun, knapp ein Jahr später, muss man alle außer einen Shop schließen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay Artikel zum Thema North­land-Tochter in Graz schlitterte in In­solvenz

“Wir haben die Insolvenz positiv abgeschlossen”, meint eine Mitarbeiterin von “Northland” gegenüber 5 Minuten. Dennoch müsse man alle Filialen, bis auf eine Filiale in der Elisabethinergasse in Graz, schließen. Darunter fallen auch die Standorte in Villach, Klagenfurt und St. Veit. Die Schließung wird sich dann fast über ein Monat ziehen, immerhin handelt es sich um 15 Filialen, die geschlossen werden müssen. “Wir können ja nicht so viele Standorte auf einmal schließen. Das beginnt dann in der zweiten März-Woche und zieht sich eben bis Ende des Monats”, so die Frau.