Kult-Bäckerei "Martin Auer" eröffnet nun auch Filiale im Süd­park Klagenfurt - Die Bäckerei "Martin Auer" verschlägt es nun auch in den Südpark. Ab Ende Februar soll es hier das beliebte Biobrot und Gebäck des Grazer Kult-Bäckers geben.

Der Grazer Kult-Bäcker Martin Auer eröffnet nun seine fünfte Filiale in Kärnten. Wo? Im Klagenfurter Einkaufscenter “Südpark”. “Die Eröffnung ist mit Ende Februar geplant”, heißt es aus der Martin Auer-Pressestelle. Auch werden schon fleißig Mitarbeiter für die neue Bäckerei gesucht. In der Kärntner Landeshauptstadt gibt es bereits drei Martin Auer-Standorte, zwei davon sind direkt in der Innenstadt in den City Arkaden und am Alten Platz.