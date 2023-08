Vom Eurogast bis zum Hauptplatz

Mit Umzug und "Kids Disco": Liezener Fasching ist am 18. Februar wieder zurück

Liezen - Der Fasching ist zurück in Liezen, und zwar in seiner buntesten Form. Neben den über die Stadtgrenzen hinaus berühmten Narrenabenden der Faschingsgilde veranstaltet die Stadt Liezen am Faschingssamstag, den 18. Februar, einen großen Umzug durch die Innenstadt.

von Phillip Plattner