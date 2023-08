Großeinsatz

Tragödie: Zwei Kärntner bei Felssturz in Steyr getötet

Steyr/Kärnten - Bei Sicherungsarbeiten an einer Felswand in Steyr (Oberösterreich) kam es am Mittwoch zu einem tragischen Unfall. Ein Felssturz forderte zwei Todesopfer und weitere Verletzte. Wie nun bekannt wurde, sollen die beiden verstorbenen Männer Arbeiter aus Kärnten gewesen sein.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (226 Wörter)