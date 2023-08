Frau schwer verletzt Not­bremsung: Auto schnitt Bus - Polizei sucht nun nach dem Audi-Lenker Graz/ Jakomini - Wegen eines Pkws musste Mittwochfrüh, 8. Februar 2023, ein Buslenker stark abbremsen. Dabei kam eine Frau im Bus zu Sturz und wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Pkw-Lenker. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 7.30 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem GVB-Bus auf dem mittleren der drei Fahrstreifen der Fröhlichgasse in Richtung Süden unterwegs. Er beabsichtigte die Kreuzung Fröhlichgasse – Conrad-von-Hötzendorf-Straße in gerader Richtung zu überqueren. Aufgrund des Rotlichtes hielt er sein Fahrzeug hinter einem Pkw an und setzte bei Grünlicht den Bus wieder in Bewegung. Laut Zeugen lenkte ein neben dem Bus auf dem Rechtsabbiegefahrstreifen fahrender Pkw-Lenker seinen weißen Audi plötzlich auf den mittleren Fahrstreifen vor dem Bus. Um einen Zusammenstoß mit dem weißen Audi zu verhindern, führte der Buslenker eine Gefahrenbremsung durch.

Eine Frau schwer verletzt

Dabei kam eine im Bus befindliche 51-jährige Frau aus Graz zu Sturz und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Frau ins LKH Graz eingeliefert. Laut Angaben des Buslenkers kamen weitere Fahrgäste zu Sturz. Ob davon jemand verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Lenker des weißen Audis (näheres nicht bekannt) bzw. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Pkw-Lenkers geben können.