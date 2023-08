Vor Landtagswahl Politisch motivierte Schilder sorgen für Aufsehen Klagenfurt - In knapp einem Monat findet in Kärnten die Landtagswahl statt. Auch Klagenfurt ist voll von Wahlwerbung der verschiedenen Parteien. Politisch motivierte Schilder vor einer Schule sorgen nun allerdings für Aufsehen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) © 5min.at

In Kärnten wird am 5. März 2023 der Kärntner Landtag gewählt. Da ist es nicht verwunderlich, dass die verschiedenen Parteien derzeit fleißig die Webetrommel rühren. Wahlplakate gehören dabei schon zum Alltag. Eine Partei hat sich aber allem Anschein nach für eine unkonventionelle Art der “Werbung” entschieden.

Wirbel um politisch motivierte Schilder

Vor einer Klagenfurter Schule wurden Schilder mit polarisierenden Botschaften entdeckt. Darauf wird ein Vorfall beschrieben, der sich bereits am 7. Mai 2020 zugetragen haben soll. “Südländischer Fahrradfahrer entreißt Pensionistin die Handtasche – Zeuge kann ihn mit Auto dem Weg abschneiden, woraufhin der Dieb die Tasche wegwirft und weiter flüchtet”, steht auf einem der Schilder geschrieben. Auf der zweiten Tafel steht geschrieben: “Kulturbereicher? Wieder ein Fall mehr! Wollen wir das?” Abschließend wird dazu aufgefordert, die entsprechende Partei bei den Landtagswahlen am 5. März zu wählen.

Wahlwerbung oder Hetze?

Die politisch motivierten Schilder sorgen für Aufsehen. “Das ist Hetze und wird zur Anzeige gebracht”, kommentiert ein User in den Sozialen Medien. Bei einer Umfrage des Instagram Accounts klagenfurt_elite stimmt die Mehrheit dieser Meinung ganz klar zu. 78 Prozent empfinden die Schilder als “Hetze gegen Ausländer”, lediglich 22 Prozent sehen es noch als Wahlwerbung an. Was ist deine Meinung dazu? Diskutiere mit der 5 Minuten Community in den Kommentaren.