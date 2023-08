Interesse für Pflege wecken Grazer Gymnasium bietet neuen Gesund­heits­zweig an Graz - Als erstes steirisches Gymnasium gibt es am Grazer BG/BRG Oeversee ab kommenden Schuljahr einen Gesundheitszweig mit dem Pflichtgegenstand "Health-Care-Science". So wird bereits im Jugendalter versucht, Interesse für einen Gesundheitsberuf zu wecken. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) © Stadt Graz / Foto Fischer

Das Grazer BG/BRG Oeversee bietet als einziges Gymnasium in der Steiermark ab dem Schuljahr 2023/24 einen Gesundheitszweig in der Oberstufe mit dem schulautonomen Pflichtgegenstand Health-Care-Science an. In zwei Wochenstunden zusätzlich zum Regelunterricht werden Gesundheitskompetenzen gefördert und ein ganzheitlicher Gesundheitsbegriff vermittelt. Hinzu kommen Expertenvorträge, Praktikumswochen, ein Erste-Hilfe-Grundkurs, ein Pflegefit-Kurs sowie abschließend Vorbereitungen für Aufnahmeprüfungen in Gesundheitseinrichtungen.

Als Basis für spätere Berufsentscheidungen

„Der neue Gesundheitszweig des Oeversee-Realgymnasiums ist äußerst sinnvoll: Junge Menschen kommen früh in Kontakt mit den Themen Gesundheit und Pflege, sammeln erste Erfahrungen und erhalten Grundlagen für ihre spätere Berufsentscheidung,“ so Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ).

Großer Bedarf in der Pflege

Der Bedarf an professioneller Pflege in unserer Gesellschaft steigt und die Nachfrage an qualifiziertem Pflegepersonal wird immer größer. Aus diesem Grund wurde das Projekt „Realgymnasium mit Gesundheitsschwerpunkt“ für junge Menschen mit dem BG/BRG Oeversee Gymnasium Graz und unterschiedlichen Kooperationspartnern ins Leben gerufen. So wird bereits im Jugendalter versucht, Interesse für einen Gesundheitsberuf zu wecken. „Nur durch die frühzeitige Einbindung junger Menschen auf Augenhöhe kann die Attraktivität der Gesundheitsberufe in Zukunft nachhaltig gestaltet werden und eine adäquate pflegerische Versorgung unserer Bevölkerung ermöglicht werden,“ führt Pflegedienstleiter der Albert Schweitzer Klinik Jörg Hohensinner aus.

Schüler für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren

„Es reicht uns nicht, an Gesundheit zu denken und nur darüber zu reden! Das Ziel unseres neuen Gesundheitszweiges der Oberstufe ist es, unsere Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollen jungen Menschen zu erziehen, sie für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren und ihnen die Basis für ein tiefgreifendes, nachhaltiges Gesundheitsbewusstsein zu vermitteln. Spezielle Kooperationen und Praktika sollen ihnen sowohl einen Einblick in verschiedene Gesundheits- und Pflegeberufe ermöglichen als auch ihr Interesse dafür erwecken,“ weiß Direktorin Jutta Weiker-Schwarz.