Aktive Frauen reichen sich die Hände

Bruck veranstaltete "Womens Action Forum" in der Stadt­bücherei

Bruck an der Mur - Am 7. Februar trafen sich in der Stadtbücherei Bruck/Mur an die 30 aktive Frauen zu einem regionalen Womens Action Forum. Themen wie der Lebensalltag von Frauen in der Region, Verbesserungsvorschläge und mehr wurden beleuchtet.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (172 Wörter)