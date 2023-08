ARBÖ warnt Starker Verkehr: Semester­ferien sorgen für Stau auf Kärntens Straßen Kärnten - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten weitgehend durch den Semesterferienbeginn im Burgenland, Kärnten, Tirol und Vorarlberg sowie das Ferienende in Niederösterreich und Wien geprägt sein. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) © 5min.at

Für die Schülerinnen und Schüler aus dem Burgenland, Kärnten, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg sowie den deutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt und Thüringen und Teilen der Tschechischen Republik beginnen am kommenden Samstag die Semesterferien. Für ihre „Leidensgenossen“ aus Niederösterreich und Wien sowie Teilen von Tschechien heißt es ab Montag: Zurück an die Schulbank. Am Freitag wird es rund um die Landeshauptstädte und auf den deren Stadtausfahrten zum Teil wesentlich länger dauern. Besonders Graz wird mit der Pyhrnautobahn (A9) und der Südautobahn (A2) sowie der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, der Kärntner Straße, der Merangasse und der Plüddemanngasse ab dem frühen Nachmittag ganz vorne in den Stauberichten aufscheinen.

Starkes Reisewochenende

Die „Haupt-Reisewellen“ erwarten die ARBÖ-Verkehrsexperten aber am Samstag und Sonntag. Am Samstag wird es speziell auf den Transitrouten im Westen und Süden stauen:

Infobox Arlbergschnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Landeck

Ennstal Straße (B320), im Großraum Liezen

Fernpass Straße (B179), im gesamten Verlauf

Inntalautobahn (A12), vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal und Ötztal sowie im Großraum Innsbruck

Loferer Straße (B178), zwischen dem Steinpass und St. Johann/Tirol

Pinzgauer Straße (B311), abschnittsweise zwischen Bischofshofen und Schwarzach

Pyhrnautobahn (A9), vor dem Baustellenbereich zwischen Treglwang und Trieben, bei Liezen sowie der Tunnelkette Klaus

Tauernautobahn (A10), abschnittsweise zwischen Salzburg und Bischofshofen

Zillertal Straße (B169), im gesamten Verlauf

„Die Staus werden voraussichtlich von den Vormittagsstunden bis in den späteren Nachmittag dauern. Damit verbunden sind Blockabfertigungen. Speziell davon betroffen sind der Brettfalltunnel auf der B169, der Grenztunnel Vils/Füssen, der Lermoosertunnel auf der B179, der Schönbergtunnel auf der B311, die Tunnelkette Klaus, der Bosrucktunnel und der Gleinalmtunnel auf der A9“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Verkehrslage am Sonntag

Am Sonntag verlagert sich die Reisewelle vom Westen auf den Osten. Wer nachmittags viel mehr Zeit auf der Ostautobahn (A4) zwischen Bruck an der Leitha und Wien, der Südautobahn (A2) ab dem Knoten Guntramsdorf in Richtung Wien und der Westautobahn (A1) ab St. Pölten in Richtung Bundeshauptstadt einplant, ist gut beraten. Auch auf den Wiener Stadtautobahnen und Stadteinfahrten wie der Donauuferautobahn (A22), Südosttangente (A23), der Altmannsdorfer Straße, der Grünbergstraße, der Triester Straße oder Westeinfahrt sind ein langer Geduldsfaden und gute Nerven vom ARBÖ empfohlene Reisebegleiter.