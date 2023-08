Mittwochfrüh Schwer verletzt: Auto kollidierte mit Rad­fahrerin Graz/ Gries - Mittwochfrüh, 8. Februar 2023, kam im Bereich des Grieskai zu einem Zusammenprall zwischen PKW und einer Radfahrerin. Dabei wurde die Radfahrerin schwer verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) SYMBOLFOTO © Stefan Körber /#34184240/ stock.adobe.com

Gegen 8.15 Uhr befuhr der 64 Jahre alte PKW-Lenker die Lagergasse in Graz in Richtung Norden stadteinwärts. Als dieser im Bereich eines Kreisverkehrs in Richtung Grieskai nach Osten abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 56 Jahre alten Radfahrerin, welche in diesem Moment die sich dort befindende Radfahrerüberfahrt benützte. Die Radfahrerin wurde dabei im Fußbereich schwer verletzt. Der PKW-Lenker wies keine Alkoholisierung auf.