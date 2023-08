Spendenaktionen Erd­beben in Türkei und Syrien: So kannst auch du den Opfern helfen Steiermark - Es sind Szenen, die bewegen und schockieren: In der Türkei und in Syrien hat ein Erdbeben am Montag tausende Todesopfer gefordert und noch heute sind viele Menschen verzweifelt, da sie ihre komplette Existenz verloren haben. In der Steiermark wurden daher bereits einige Spendenaktionen ins Leben gerufen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet schockiert momentan die ganze Welt: Millionen Menschen haben ihr Zuhause, oder sogar ihr Leben verloren. Zahlreiche Österreicher sind in großer Sorge um ihre Familienangehörige in der Türkei. Um nun den Betroffenen zu helfen, wurden sofort verschiedenste Spendenaktionen für die Erdbebenopfer ins Leben gerufen.

Welle der Hilfsbereitschaft in der Steiermark

Darunter auch eine Spendenaktion in Graz. Am Dienstag und Mittwoch konnten im “The Lux” in der Grazer Puchstraße konnten Kleidungsstücke, Decken, Babybedarf und Lebensmittel abgegeben werden. Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend: Es wurden bereits hunderte Kartons gespendet. Einen weiteren Spendenaufruf startete das Reisebüro “Star Reisen”. Auch hier werden die Sachspenden gesammelt, die schließlich an die AFAD, die Katastrophenschutzbehörde der Türkei, übergeben werden. Weitere Spenden können noch am Freitag, dem 10. Feber, in der Moschee am Lendplatz abgegeben werden. Da aber bereits sehr viele Sachen gespendet wurden, legt Yasin Akboga, Geschäftsführer von “Star Reisen”, der Öffentlichkeit nahe, am besten zu den Sammelstellen zu kommen und beim Verpacken und Tragen der Kartons zu helfen.

Diejenigen, die in Liezen wohnen und auch helfen wollen, können sich beim Barbershop Liezen melden.