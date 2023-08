Landeslehrlingswettbewerb Kärntens Nachwuchs-Spengler stellen ihr Können unter Beweis Spittal - Wie aus einem rohen Stück Blech ein edles Kunstwerk wurde: In Spittal an Drau stellten beim Landeslehrlingswettbewerb die besten Nachwuchs-Spengler Kärntens ihr Können unter Beweis. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (189 Wörter) Von links: Claudia Körbler-Scherer, René Unterweger, Landesinnungsmeister-Stv. KommR Friedrich Reinbold, Thomas Scherzer, Eren Yilmet (3. Platz), Peter Gasser, Sebastian Wiedl (2. Platz), Franz Urbanz, Landesinnungsmeister Gottfried Gautsch und Erstplatzierter Sebastian Preinig (vorne). © WKK

Egal ob Falzen, Löten oder Runden – als Spengler lernt man während der Berufsausbildung unterschiedlichste Arten von Blech zu verarbeiten. Auch wenn beim Fertigungsprozess der Einsatz von Maschinen unverzichtbar ist, beim Zusammenbau ist viel handwerkliches Geschick gefordert. Wie geschickt Kärntens Nachwuchs-Spengler sind, das stellten sie beim alljährlichen Landeslehrlingswettbewerb, der in der Fachberufsschule in Spittal an der Drau stattfand, unter Beweis. Die besten von ihnen duellierten sich und mussten mit der Ausführung eines Kastenrinnenwinkels ein besonders herausforderndes Werkstück fertigen.

Die Sieger des Landeslehrlingswettbewerbes der Spengler 2023 sind: 1. Platz: Sebastian Preinig - Firma City Dach GmbH, Klagenfurt

2. Platz: Sebastian Wiedl - Firma Georg Striedner, Möllbrücke

3. Platz: Eren Yilmaz - Firma Gerhard Kroisl, Steinfeld

Großes Lob für ihre Leistungen erhielten die Lehrlinge von Gottfried Gautsch, Landesinnungsmeister der Kärntner Dachdecker, Spengler und Glaser: „Die Begeisterung für den Beruf war zu spüren. Wir können sehr stolz auf unseren Nachwuchs sein. Nuancen entschieden schlussendlich über den Sieg.“ Bei der Beurteilung hat jeder Arbeitsschritt gezählt: Vom ersten Falzen bis zum optischen Gesamteindruck des fertigen Werkstücks. „Wir möchten uns bei den Betrieben für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken, sie haben die Teilnehmer bestens für den Wettbewerb vorbereitet. Gut ausgebildete Fachkräfte sind immens wichtig für Kärntens Wirtschaft“, unterstrich Landesinnungsmeister-Stv. KommR Friedrich Reinbold.