Wetterprognose Der Donner­stag bringt den Steirern wieder Sonne Steiermark - Nachdem ein paar Nebelfelder den Donnerstagmorgen trüben, wird es im Laufe des Tages sehr sonnig in der ganzen Steiermark. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -2 und plus 3 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) © Elisa Auer

“Am Donnerstag gibt es in den südlichen Landesteilen in der Früh ein paar Nebel- oder auch Hochnebelfelder, die sich aber rasch auflösen. Dann wird es hier wie auch im Rest des Landes sehr sonnig und weitgehend wolkenlos. In den nördlichen Landesteilen kommt im Laufe des Tages leichter Südwind auf”, lautet die Prognose der Wetterexperten der GeoSphere Austria. Am Nachmittag wird es im Vergleich zu den letzten Tagen wieder ein wenig wärmer. In der Früh bleibt es dennoch sehr kalt. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -2 und plus 3 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.