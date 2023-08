In der Nähe eines Ortsgebiets Hirsch­kadaver im Gailtal gefunden: War es wieder der Wolf? Gailtal - Im Bereich Micheldorf, nur etwa 100 Meter entfernt von bewohntem Gebiet, soll es in der Nacht auf Mittwoch erneut zu einem Wolfsriss gekommen sein. Dort wurde ein Hirschkadaver gefunden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) © Montage: Leserfoto & Pixabay/Marcel Langthim

Allem Anschein nach treiben im Gailtal noch immer Wölfe ihr Unwesen. Erst kürzlich soll es wieder zu einem Riss gekommen sein. Diesmal wurde ein Hirschkadaver gefunden. “Die Stelle war von bewohnten Gebiet in Micheldorf nur 100 Meter entfernt”, berichtet ein Leser gegenüber 5 Minuten. Rissverhalten und Fährten würden auf einen Wolf hindeuten. Es wird sogar vermutet, dass gleich zwei Wölfe den Hirsch getötet haben. “Bereits vor zwei Wochen

dürften die gleichen Wölfe ebenfalls schon unweit von dieser Stelle ein Rotwild getötet haben”, so ein Anrainer.

DNA-Proben entnommen

Auch dem Wolfsbeauftragten des Landes, Roman Kirnbauer, ist der Fall in Micheldorf bekannt. „Ein Kollege war vor Ort und hat DNA-Proben entnommen.“ Deren Auswertung stehe zwar noch aus, so Kirnbauer, „jedoch wurden am Kadaver Bissspuren entdeckt, die auf einen Wolf hinweisen.“